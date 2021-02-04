شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الارتفاع وخام برنت يسجل أعلى مستوى فى عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليقترب الخام الأمريكي من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، وسجل خام برنت أعلى مستوى فى عام عند 59$ للبرميل ، بعدما أظهرت بيانات رسمية فى الولايات المتحدة انخفاض المخزونات التجارية لأدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020 ، بالإضافة إلى قرار اللجنة الوزارية لتحالف أوبك بلس بالحفاظ على تخفيضات الإنتاج الحالية فى آذار/مارس المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 56.23$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.93$، وسجل أدنى مستوي عند 55.79$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.6% إلى مستوي 59.00$ للبرميل الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 58.66$ ، وسجل أدنى مستوي عند 58.46$.

عند تسوية الأربعاء ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 56.31$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% ، بفضل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ، ونتائج اجتماع اللجنة الوزارية لتحالف أوبك بلس.

فى بيانات رسمية ،أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.0 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 29 كانون الثاني/يناير ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بحوالي 0.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 475.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 آذار/مارس 2020 ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر إجمالي الإنتاج عند 10.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

أنتهي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" يوم الأربعاء إلى الاتفاق على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

وخلال اجتماع المجموعة فى 3 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، اتفق الأعضاء على التخلي عن زيادة مقررة فى الإنتاج بنحو 2 مليون برميل يوميا ،مع الموافقة على زيادة الإمدادات بمقدار 500 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من كانون الثاني/يناير ، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع شهري على مستوي الوزراء للتشاور بشأن أوضاع السوق وتعديل مستويات الإنتاج.