شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «أرابتك القابضة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أرابتك القابضة في إفصاح لسوق دبي المالي، عن استقالة رئيسها التنفيذي المهندس وائل فرسخ. وكان فرسخ تسلم منصب الرئيس التنفيذي للشركة في إبريل/ نيسان 2020.

وقال بيان للشركة: نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر المهندس وائل على جهوده وعلى قيادته على مدار السنة الماضية.

يذكر أن أرابتك القابضة في طور التصفية وبالفعل فقد عينت قبل أسبوعين شركتين لتقديم الاستشارات لغرض بيع شركة الهدف للإنشاءات الهندسية وأرابتك للخدمات الهندسية، في إطار المحافظة على قيمة أصول التصفية حماية لمصالح جميع دائنيها. وفي إفصاح سابق، قالت الشركة إن المسارات المحتملة تشمل بيع بعض الشركات التابعة للشركة، بما في ذلك شركة الهدف للإنشاءات الهندسية وشركة أرابتك للخدمات الهندسية من خلال دعوة العديد من المستثمرين لتقديم عروض شراء.