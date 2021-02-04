شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط بيعية تطارد الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت الأسهم المحلية لضغوط بيعية في آخر جلسات الأسبوع، على وقع جماعي لـ«القيادية» في البنوك والتوجه المؤسسي نحو التسييل، الأمر الذي أفقد مؤشرات الأسواق نقاط دعم كانت قد تحققت في الجلسات السابقة.

وبلغت سيولة الأسواق 753.25 مليون درهم منها 264.35 مليون درهم في سوق دبي و488.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 278 مليون سهم توزعت بواقع 167.3 مليون سهم في دبي و110.78 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5649 صفقة.

سوق دبي -1.53%

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.53% إلى مستوى 2670 نقطة مع تراجع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء التأمين والسلع.

وهبط قطاع البنوك 0.67%مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.59% و«الإمارات دبي الوطني» 0.85%.

وانخفض قطاع العقار 2.38% بعد انخفاض «إعمار العقارية» 2.53% و«إعمار للتطوير» 4.31% و«إعمار مولز» 2.19% و«الاتحاد العقارية» 1.79% و«ديار» 0.67% و«داماك» 1.47%.

وهبط قطاع الاستثمار 4.15% نتيجة هبوط «دبي المالي» 2.54% و«دبي للاستثمار» 4.87% و«شعاع كابيتال» 1.37%.

وانخفض قطاع النقل 1.66% إثر انخفاض «العربية للطيران» 4.68% و«الخليج للملاحة» 2.16% أمام ارتفاع «أرامكس» 0.45%.

سوق أبوظبي -0.19%

بدروه، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.19% إلى مستوى 5664 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع والخدمات.

وهبط قطاع البنوك 0.4% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 1.65% و«أبوظبي الإسلامي» 1.99%.

ونزل قطاع الطاقة 0.45% إثر نزول «دانة غاز» 0.56% و«أدنوك للتوزيع» 0.52% فيما استقر «طاقة» من دون تغيير.

وانخفض قطاع الاستثمار هامشياً 0.06% مع انخفاض «الواحة كابيتال» 0.79% و«إشراق» 1.57% فيما ارتفع «العالمية القابضة» 0.04%.

وفي المقابل ارتفع قطاع الاتصالات 0.1% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 0.58% نتيجة ارتفاع «الدار» 0.79% رغم هبوط « رأس الخيمة العقارية» 3.26%.

توجه السيولة

تصدر التداولات في سوق دبي سهم «إعمار العقارية» بقيمة 47.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.84 درهم، تلاه «دبي للاستثمار» بتداولات قدرها 45.7 مليون درهم وأغلق عند 1.56 درهم، ثم «دبي المالي» باستقطابه 45.17 مليون درهم وأقفل عند 1.15 درهم.

وفي سوق أبوظبي تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بقيمة 143 مليون درهم وأغلق عند 14.88 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بلغت 130.7 مليون درهم مغلقاً عند 3.84 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بلغت ـ81.2 مليون درهم ليغلق عند 46.08 درهم.

وسجل «رأس الخيمة للدواجن» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي و بنسبة 15% إلى مستوى 2.07 درهم، بينما سجل «الوطنية للتكافل» التراجع الأكثر بنسبة 4.95% إلى 0.903 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق دبي«الإمارات للمرطبات» وبنسبة 14.97% ليغلق عند 31.1 درهم، فيما كان أكبر المتراجعين «دبي للاستثمار» بنزوله 4.87% إلى 1.56 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.75 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 16.75 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.5 مليون درهم محصلة بيع العرب و5.5 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و9.75 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 67.3 مليون درهم محصلة شراء، منها 6 ملايين درهم محصلة شراء العرب و9.87 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و51.37 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل اتجه المستثمرون والخليجيين نحو التسييل بصافي استثمار 67.3 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في سوق أبوظبي على أسهم شركات «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» و«العالمية القابضة» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«أبوظبي الأول» و«بالمز الرياضية».

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار 90.25 مليون درهم محصلة بيع، منها 80.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي و9.57 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 90.25 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 80.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و9.57 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.