شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغذاء العالمية ترتفع للشهر الثامن على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الثامن على التوالي في يناير، لتصعد لأعلى مستوياتها منذ يوليو 2014، بقيادة قفزات في أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 113.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل رقم معدل بالرفع عند 108.6 نقطة في ديسمبر.

وكان الرقم المسجل في ديسمبر قبل التعديل 107.5 نقطة.

وقالت المؤسسة التي مقرها روما أيضاً في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية تظل على مسار الوصول إلى مستوى قياسي في 2020، لكنها حذرت من انخفاض حاد في المخزونات وأشارت إلى طلبات كبيرة للاستيراد من الصين.

وارتفع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 7.1% على أساس شهري في يناير، بقيادة صعود أسعار الذرة العالمية 11.2%، وزيادة بنحو 42.3% عن مستواها قبل عام، مدعومة بأسباب من بينها مشتريات من جانب الصين وإنتاج يقل عن المتوقع في الولايات المتحدة.

وقالت فاو إن أسعار القمح زادت 6.8% مدفوعة بطلب عالمي قوي وتوقعات بانخفاض مبيعات روسيا حين تزيد رسوماً على تصدير قمحها لثلاثة أمثالها في مارس 2021.

وقفزت أسعار السكر 8.1%، إذ تسببت مخاوف حيال تدهور توقعات المحاصيل في الاتحاد الأوروبي وروسيا وتايلاند وظروف الطقس الجاف في أمريكا الجنوبية في ارتفاع الطلب على الاستيراد. (رويترز)