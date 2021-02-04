شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تلتقط الأنفاس بعد ارتفاع استمر 3 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت الأسهم الأوروبية، الخميس بعد ارتفاع قوي على مدى ثلاثة أيام بفضل آمال في تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي ومعنويات إيجابية في إيطاليا مع تولي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي مهمة تشكيل حكومة جديدة.

ولم يطرأ على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغير يذكر في التعاملات المبكرة، بينما نزل المؤشر ميب في بورصة ميلانو 0.2 بالمئة.

ويظل الأمل يحدو الأسواق بعد أن مضي الديمقراطيون قدما في مناورة لإقرار حزمة للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار بدون دعم من الجمهوريين.

ومن بين الأسهم التي سجلت مكاسب مبكرة، قفز سهم باير إيه.جي 5.5 بالمئة بعد أن أبرمت الشركة صفقة بقيمة ملياري دولار لتسوية الدعاوى القانونية في المستقبل التي تتعلق بتسبب مبيد الحشائش الضارة راوند آب الذي تنتجه والشائع الاستخدام في الإصابة بالسرطان.

وصعدت أسهم دويتشه بنك 0.6 بالمئة بعد أن تحول البنك الألماني إلى تحقيق ربح سنوي محدود في 2020، هو الأول منذ 2014، على خلفية مكاسب قوية في قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية التابع له.

ونزل مؤشر الأسهم القيادية الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بينما تراجع مؤشر الأسهم القيادية لمنطقة اليورو 0.1 بالمئة. (رويترز)