«دناتا» أول مزود خدمات جوية يعتمد الفحص الآلي لقبول شحنات المواد الخطرة

دبي: ”الخليج 365”

أصبحت «دناتا» أول مزود عالمي للخدمات الجوية يعتمد حل الفحص الآلي «دي جي أوتوتشيك» من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، لقبول شحنات المواد الخطرة. وسوف يسهم حل «أياتا» المبتكر في مساعدة دناتا على تعزيز السلامة وتحسين كفاءة مناولة هذه الشحنات في أكثر من 20 مطاراً حول العالم.

وقال ستيوارت أنغوس، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات الدولية في دناتا: «يسرنا أن نواصل الاستثمار في التقنيات الرقمية، ونقدم لعملائنا هذا الحل المبتكر، الذي يعتمد النظام الرقمي لتحويل عمليات قبول شحنات المواد الخطرة وجعلها آلية، ما يمكننا من ضمان أعلى مستويات السلامة والامتثال والكفاءة طوال عملية المناولة. بالإضافة إلى ذلك، وسوف يساعدنا دي جي أوتوتشك في الوصول إلى البيانات القيمة وإدارتها بفاعلية، ما سوف يسهم في تحسين عملياتنا وتوفير أفضل الخدمات لعملائنا».

من جهته، قال محمد البكري، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا): «يعد قرار دناتا استخدام حل الفحص الآلي لشحنات المواد الخطرة من أياتا تطوراً مهماً للعملاء ولصناعة الشحن معاً. ومن شأن ذلك أن يعزز التزام دناتا بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بنقل شحنات المواد الخطرة. وسوف يستفيد عملاء الشركة من ميزة التوثيق الإلكتروني، كما ستقترب الصناعة من اعتماد النظام الرقمي لسلسلة التوريد، وهو أمر ضروري لنموها على المدى الطويل».

ويسهّل الحل الرقمي «دي جي أوتوتشيك» قبول شحنات المواد الخطرة، حيث يقوم بالتحقق من امتثال شركة الشحن لإعلان البضائع الخطرة بحسب جميع القواعد واللوائح الصادرة عن أياتا. وتحوّل تقنية التعرف الضوئي إلى الرموز إعلان البضائع الخطرة الورقي إلى بيانات رقمية. ويمكن أيضاً للشركة أن تتلقى الإعلان من شركة الشحن إلكترونياً. ويجري معالجة البيانات والتحقق منها تلقائياً باستخدام النسخة الرقمية من قواعد البضائع الخطرة الصادر عن أياتا.

وسوف يسهل «دي جي أوتوتشيك» لدناتا عملية قبول أو رفض الشحنات خلال مرحلة الاطلاع المادي، وذلك من خلال توفير تقرير تصويري للشحنة مع وضع العلامات والإشارات المطلوبة للنقل الجوي.