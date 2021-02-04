إنشاء الجناح الألماني في «إكسبو 2020» استغرق 472 ألف ساعة

دبي: ”الخليج 365”

أوشكت أعمال إنشاء الجناح الألماني في «إكسبو دبي 2020» على الاكتمال قبل ثمانية أشهر من افتتاح المعرض المقرر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقال ديتمار شميتس، المفوض العام لشؤون الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي: تخطو جمهورية ألمانيا الاتحادية بذلك خطوة ملموسة نحو إتمام الاستعدادات لإطلالتها المتميزة في المعرض العالمي، حيث يُعد الوصول لهذه المرحلة الإنشائية دوماً بمثابة خطوة كبيرة مهمة. لقد واجهنا في الأشهر الماضية تحديات لم نكن أبداً نضعها في الحسبان.

وأضاف شميتس: «أنا منبهر بشدة بالاحترافية والالتزام اللذين دفع بهما جميع المشاركين عجلة الإنشاء رغم كل الصعوبات»، تحت إشراف من شركة نوسلي أدونيك للإنشاءات، ويباشر منذ شهر أغسطس/ آب 2019 يومياً، 166 عامل بناء في المتوسط عملهم في موقع الإنشاء، حيث شيدوا خلال ما يقرب من 472 ألف ساعة من العمل جناح «ملتقى ألمانيا» الواقع في القسم المكرس لموضوع «الاستدامة».

من جهته، قال هارالد دوش، المدير التنفيذي لشركة نوسلي أدونيك ش.م: «لقد أثبت «ملتقى ألمانيا» بالفعل في موقع البناء أنه اسم على مسمى»، مشيراً بذلك إلى فكرة الحرم الجامعي المتضمنة في العنوان الإنجليزي للجناح CAMPUS GERMANY، «ففريق العمل يبذل بصفة مستمرة قصارى جهده ويعمل بشغف ويزداد تمرساً بنمو هذا المشروع»، وباشر قائلاً: «يملأني فخراً بصورة خاصة أن تضافر العمل سار بهذا الشكل الرائع حتى في ظل تلك الظروف الاستثنائية».

«ملتقى ألمانيا»

تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ينقسم إكسبو 2020 دبي، إلى ثلاثة أقسام يتناول كل منها واحدا من المواضيع الفرعية الثلاثة، وهي: الاستدامة والتنقل والفرص. ويقع الجناح الألماني «ملتقى ألمانيا» في القسم المكرس لمعالجة موضوع الاستدامة، ويحتل موقعاً متميزاً وظاهراً على الطريق الرئيسي الممتد عبر موقع إكسبو مباشرة بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة لهذا الحدث وعلى مقربة من ساحة الوصل التي تعتبر بمثابة قلب موقع إكسبو.

وقال عمر شحادة، الرئيس التنفيذي للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي: «مع اقتراب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لجناح ألمانيا، أهنئ فريق الجناح على عمله المتميز. «ملتقى ألمانيا»، بتصميمه المدهش وبرامجه الجاذبة الرائعة، سيكون مساهمة عظيمة في تجربة لا تُنسى سيختبرها الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي.

فيما قال جيرالد بوزي، الرئيس التنفيذي لشركة «كولنميسى ش.ذ.م.م»: يُعتبر النجاح الباهر لتلك المرحلة الإنشائية من دواعي سرور فريق عمل الشركة التي تضطلع بالمسؤولية عن تنظيم وتشغيل الجناح الألماني. و«يُعد الجناح الألماني من أوائل الأجنحة الكبرى للدول التي وصلت فيها أعمال الإنشاء بالفعل إلى هذه المرحلة المتقدمة».

وأضاف بوزي: حتى إن كنا ألفنا المعمار بدرجة كبيرة من خلال اطلاعنا على مخططات البناء، إلا أنه من المثير للإعجاب بشكل خاص أن نراقب التنفيذ الناجح له، وأن نشهد الآن بالفعل التصميم الذكي لملتقى ألمانيا الذي يتخذ من موضوع الاستدامة هدفاً له.

استدامة

وأعار مكتب «لافا» المعماري من برلين موضوع الاستدامة اهتماماً خاصاً خلال عملية تخطيط وتصميم الجناح الذي يشكل أحيازاً داخلية بأقل قدر ممكن من المكونات ومواد البناء ويحقق على هذا النحو أقل كتلة بنائية ممكنة.

وقال كريستيان تشيرزيش، المعماري المسؤول في مكتب لافا «في تصميم الجناح الألماني يصبح المبنى ذاته قطعة من المعروضات وذلك بسبل متعددة، فهو يطور بشكل نموذجي حلولاً مبتكرة في ما يخص أسلوب التصميم وعملية التخطيط، وكذلك في ما يعني شعور الزائر بالتجربة المكانية - وظيفياً وبنائياً وتقنياً، وتحتضن تشكيلة مفتوحة ومتنوعة من المكعبات البنائية المنفردة المعرض، وتحيط في الوقت ذاته بفناء داخلي فسيح. ويربط الفراغ الرأسي المركزي الناتج عن هذا الترتيب كل المساحات الوظيفية ببعضها بعضاً، ويخلق زوايا بصرية متنوعة، ويتيح بالتالي مناظر داخلية وخارجية مثيرة.

أما الغلاف الخارجي للجناح فيما بين المكعبات البنائية المختلفة، فيحتل مرتبة ثانوية من حيث التصميم، إذ يتكون من مزيج من العناصر الزجاجية القابلة للفتح مع غشاء مصنوع من مادة ETFE (ايتلين تيترا فلورو ايتيلين)، ويطور بهذا الشكل فكرة الواجهة الخارجية الهجينة التي يمكن فتحها وإغلاقها حسب الاحتياج. إن المبنى الذي يمكن وصفه بأنه قادر على التنفس هو مثال على قدرة التصميم المعماري على الربط بشكل متسق بين المتطلبات الوظيفية والعوامل المحيطة والظروف المناخية والتوفيق بينها في صيغة متجانسة.

ويحد الهيكل التكعيبي للمبنى وسقفه إطاري الشكل من أشعة الشمس المباشرة، وبالتالي من ارتفاع حرارة المبنى، ويدعما بذلك التدابير المتخذة لتشييد بناء موفر الطاقة. ويسلط سقف الجناح بصفته قطعة من المعروضات الضوء على موضوع «الاقتصاد الدائري»، فهو عبارة عن تشكيل ديناميكي مكون من 1.200 قضيب معدني تشكل معاً حقلاً مكانياً للمتجهات. ومن خلال التفاعل المعقد للعديد من العناصر الخطية يتكون السقف بكامل حجمه كمجسم ناتج عن مجموع الأجزاء المختلفة.

الاستدامة في التشطيب الداخلي

والآن، وبعد اكتمال الغلاف البنائي للجناح تبدأ المرحلة الأساسية للتشطيب الداخلي للمبنى والمعرض. وستتم هنا أيضاً مراعاة استخدام مواد بناء مستدامة في المقام الأول، فلن يتم على سبيل المثال استخدام أخشاب غير تلك المعتمدة من قبل مجلس رعاية الغابات، كما يتم قدر الإمكان إدخال مواد مبتكرة ومستدامة من ألمانيا. ومن بين المعروضات على سبيل المثال، قطع أثاث مصنوعة من المخلفات القابلة للتدوير الناتجة عن صناعة مواد العزل، أو من مواد بلاستيكية حديثة الابتكار. وبالنسبة لتقنية الوسائط الإعلامية المستخدمة في الجناح، فسيتم تأجيرها لمدة انعقاد إكسبو، وإعادة استخدامها بشكل كامل بعد انتهاء المعرض العالمي.

وعليه، سوف تباشر الآن وكالة «فاكتس أند فيكشن» من كولونيا عملها في الموقع حيث تضطلع بالمسؤولية عن المعرض ومحتوياته. وتُسلّم الوكالة الجناح بعد إتمام عملها لفريق كولنميسي الذي سيتولى بدوره العمل هناك اعتباراً من أول أغسطس/ آب. وعبّر ديتمار يان، الشريك الإداري في شركة فاكتس أند فيكشن عن تطلعات فريقه قائلاً: «سيسعدنا أن نرى مخططنا للجناح الألماني يتبلور بشكل ملموس على مدار الأشهر القليلة المقبلة»، وأضاف: «هذا المعرض بمثابة نداء لإعلاء شأن الاستدامة. سوف يدعو زواره إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال طرح معلومات مقنعة وعرض تفاعلات مذهلة وبث مشاعر جياشة. وسوف يقدم علاوة على ذلك ابتكارات وحلولاً «مصنوعة في ألمانيا» من شأنها أن تساعد في جعل هذا الحلم بمستقبل أفضل حقيقة».

وسوف يحضر فريق العمل الأساسي إلى الموقع في أغسطس/ آب، وسينضم إليه اعتباراً من أول سبتمبر/ أيلول 180 موظفاً وموظفة لمباشرة عملهم الذي يساهمون من خلاله في تقديم خبرة لا تنسى للزوار الوافدين من شتى أنحاء العالم لزيارة إكسبو 2020 دبي، مع افتتاحه في أول أكتوبر/ تشرين الأول 2021.