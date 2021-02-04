شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة مواجهة غسل الأموال» تعتمد إعادة هيكلة اللجان الفرعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، يوم الأربعاء، اجتماعها الأول لعام 2021، برئاسة عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لمناقشة آخر المستجدات والقرارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واستعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 بشأن إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتم توضيح آلية التنسيق بين اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي.

كما ناقش التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في تنفيذ خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى اعتماد إعادة هيكلة لجان فرعية متخصصة في عدة مجالات برئاسة جهات حيوية عدة تعمل للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال عبدالحميد محمد سعيد: نحرص على الاجتماع بشكل دوري مع الجهات المعنية للاطلاع على خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نحرص على اعتماد جميع التوصيات التي تهدف لحماية نظامنا المالي. وتأتي إعادة تشكيل اللجان بهدف وضع اللوائح والقرارات التي من شأنها تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة ورفع الأداء في الحد من الجرائم المالية.

وكان من أبرز المواضيع التي طرحت، ورقة عمل بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتزويد القطاع الخاص بالإرشادات الرقابية في ما يتعلق بتطبيق متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص بالمعلومات حول الاتجاهات والأنماط والسلوك والتهديدات، والذي يعد أمراً مهماً للقطاع الخاص من أجل تمكينه من تفعيل أو تعديل أنظمة المراقبة لديه للحد من الجرائم المالية.

