الاقتصاد

منتسبو شرطة الشارقة يتلقون الجرعة الثانية من اللقاح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” 

تلقى منتسبو القيادة العامة لشرطة الشارقة، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد19)، ضمن الحملة الصحية التي أطلقتها القيادة في وقت سابق برعاية القائد العام، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمقر أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وذلك بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، وعدد كبير من الضباط وضباط الصف والعاملين بمختلف الإدارات بالقيادة.
وتأتي الحملة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان تطبيق الإجراءات الكفيلة للحد من انتشار الفيروس، وتطبيقاً للخطط الهادفة التي تنتهجها شرطة الشارقة لضمان صحة وسلامة منتسبيها التي تنعكس على أمن وسلامة المجتمع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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