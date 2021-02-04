شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي يشارك في اجتماع وزراء دفاع منطقة المحيط الهندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح اليوم في اجتماع وزراء دفاع منطقة المحيط الهندي، برئاسة راجناث سينغ وزير الدفاع الهندي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد تحت عنوان «تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيط الهندي» وذلك على هامش معرض Aero India 2021 بدورته الثالثة عشرة الذي انطلق أمس ويستمر 5 أيام بمدينة بنغالور بجمهورية الهند.

وأكد وزير الدولة لشؤون الدفاع أهمية المشاركة في هذا الاجتماع، الذي يعزز من العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تعود إلى سنوات من الصداقة والشراكة الاستراتيجية حرصت الدولة خلالها على ترسيخها وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين بمختلف القطاعات، لاسيما في المجال الدفاعي والعسكري وشدد على ضرورة التعاون لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة وإرساء دعائم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوه بأهمية معرض الهند الدولي للطيران الذي يعد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في إطلاق آخر الابتكارات والمشاريع التكنولوجية المرتبطة بصناعة الطيران والصناعات الفضائية، من خلال عرض آخر إنجازات صناعة الطيران والدفاع في 14 دولة والذي أثبت مكانته على خارطة المعارض الجوية العالمية لما يشهده من حسن تنظيم وكونه قبلة كبريات الشركات المتخصصة في مجال الطيران.

وأضاف أن انعقاد المعرض خلال هذه الفترة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) يعد تحدياً وإنجازاً مهماً في مواجهة الجائحة والتداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم اليوم وأكد أهمية التعاون المشترك في التصدي لمرض كورونا وضرورة توحيد الجهود للقضاء عليه.

وجدد وزير الدولة لشؤون الدفاع دعوته للمشاركين في الاجتماع لحضور فعاليات معرض آيدكس 2021 الذي يقام في أبوظبي الشهر الجاري.

حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.(وام)