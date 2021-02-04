شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف خدمة فحص كوفيد-19 بمركز البرشاء الصحي بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن إيقاف تسجيل مواعيد فحص كوفيد-19 في مركز البرشاء الصحي اعتباراً من أمس الأربعاء، وتوجيه المتعاملين إلى المراكز المعنية بهذا الخصوص.

وكانت الهيئة قد حددت في وقت سابق عدداً من المراكز الصحية لإجراء فحص كوفيد _19 وهي: ند الحمر، والمنخول، والطوار، وند الشبا، والليسيلي، وهي مراكز الفحص التي تتطلب موعداً مسبقاً من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة عبر 800342 أو من خلال تطبيق الهيئة DHA.

كما حددت الهيئة مجلس الراشدية، ومجلس ميناء جميرا (1)، لإجراء فحوص كوفيد -19 من الساعة 11:00 صباحاً حتى 6:00 مساءً طوال أيام الأسبوع، إضافة الى نادي النصر من الساعة 7:30 صباحاً حتى 1:00 ظهراً من الأحد إلى الخميس.

كما تقدم الهيئة خدمة فحص كوفيد-19 بدون موعد مسبق في منصاتها بمركز مول الإمارات، ومركز سيتي سنتر ديرة من الأحد الى الأربعاء من الساعة 10:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، ومن الخميس الى السبت من الساعة 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساء.

