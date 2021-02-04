شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تدافع عن قمعها للاحتجاجات الجامعية وترفض الانتقادات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة- رويترز

رفضت وزارة الخارجية التركية الخميس الانتقادات الدولية لأسلوب تعاملها وقمعها احتجاجات مستمرة منذ شهر في إحدى أكبر الجامعات في البلاد، وحذرت من أن «مثل هذه الانتقادات قد تشجع على ارتكاب أعمال تتنافى مع القانون».

واحتج طلاب وأساتذة في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول، على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين مليح بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيساً للجامعة، ويقولون إن الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.

وذكرت وزارة الخارجية: «نحذر دوائر معينة (في الخارج) من استخدام لغة تحرض مجموعات على اللجوء لطرق غير مشروعة وتشجع على ارتكاب أفعال تتنافى مع القانون»، دون أن تذكر أسماء دول بعينها.

وقالت الوزارة في بيان: «لا مجال لتدخل أحد في الشأن الداخلي التركي».

وأبدت الولايات المتحدة يوم الأربعاء قلقها إزاء اعتقال طلاب ومتظاهرين آخرين، وأدانت ما وصفته بالخطاب المناهض لبعض فئات المجتمع، بعد تصريحات من وزير الداخلية سليمان صويلو اعتبرت مسيئة لها.

وأشار وزير الداخلية سليمان صويلو إلى بعض الطلاب المحتجين على أنهم «شواذ منحرفون»، بينما رفض أردوغان الأربعاء مجرد الاعتراف بتلك الفئات المجتمعية.

كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وضع حد للاستخدام المفرط للقوة مع الطلاب والمحتجين، وأدان في تغريدة «تعليقات المسؤولين المعادية لتلك الفئات المجتمعية».