شكرا لقرائتكم خبر عن تايلي: لا تغيير في موعد انطلاق «أستراليا المفتوحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كريج تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إن المنافسات ستنطلق في موعدها كما هو مخطط يوم الاثنين المقبل، رغم اكتشاف إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا في فنادق ملبورن المخصصة للحجر الصحي للاعبين وطواقمهم.

وأبلغ تايلي الصحفيين في ملبورن: نحن واثقون من إقامة بطولة أستراليا المفتوحة يوم الاثنين.

وأشار تايلي إلى أنه سيتم إكمال الكشف الإلزامي على اللاعبين والطواقم التي قضت الحجر في فندق جراند حياة، حيث ظهرت الحالة المصابة بعدوى كوفيد-19، بنهاية الخميس. وأوضح تايلي أنه تم تأجيل قرعة أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام من الخميس إلى الجمعة.