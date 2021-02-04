الاقتصاد

بنك بريطانيا المركزي يقول إن البنوك بحاجة إلى فترة 6 أشهر للاستعداد لمعادلات الفائدة السلبية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك بريطانيا المركزي يوم الخميس إن البنوك البريطانية ستحتاج ستة أشهر على الأقل للاستعداد للتحول إلى أسعار الفائدة السلبية ،وأضاف رئيس هيئة التنظيم الاحترازي بالبنك " سام وودز" إن غالبية البنوك ستحتاج إلى وقت لتغيير الأنظمة والعمليات وتنفيذ الحلول الإستراتيجية أو التكتيكية لاستيعاب معدلات الفائدة دون مستويات الصفر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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