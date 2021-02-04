شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطانيا المركزي يقول إن البنوك بحاجة إلى فترة 6 أشهر للاستعداد لمعادلات الفائدة السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك بريطانيا المركزي يوم الخميس إن البنوك البريطانية ستحتاج ستة أشهر على الأقل للاستعداد للتحول إلى أسعار الفائدة السلبية ،وأضاف رئيس هيئة التنظيم الاحترازي بالبنك " سام وودز" إن غالبية البنوك ستحتاج إلى وقت لتغيير الأنظمة والعمليات وتنفيذ الحلول الإستراتيجية أو التكتيكية لاستيعاب معدلات الفائدة دون مستويات الصفر.