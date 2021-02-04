شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وتسارع عمليات تغطية مراكز بيع ، يأتي هذا قبيل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 91.48 نقطة الأعلى منذ 2 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.09 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.09 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.15% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة عن وظائف القطاع الخاص وعن قطاع الخدمات خلال كانون الثاني / يناير.

لا تزال هناك حالة من الحذر تسيطر على أسواق المال العالمية عقب التطورات المرتبطة بسهم شركة جيم ستوب ، لذلك ينصب تركيز المستثمرين على تعزيز مراكز شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل فى الوقت الراهن.

وقفز سهم جيم ستوب خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي من 20$ إلى 483$ ، بعدما أجبر مستثمري التجزئة ،صناديق التحوط والاستثمار الكبرى على تغطية مراكز البيع على المكشوف ، الأمر الذي كبد تلك الصناديق خسائر بمليارات الدولارات.

وخوفا من تكرار تلك الأحداث مع أصول مالية أخري ، تتسارع وتيرة تغطية المراكز الضخمة المفتوحة على تلك الأصول ، ومن ضمن تلك الأصول الدولار الأمريكي الذي سجل الشهر الماضي أدنى مستوى فى نحو ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات العالمية.

يحاول الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكي تمرير خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا دون دعم الجمهوريين ، حيث من المتوقع أن تساعد سيطرة الحزب الديمقراطي على أغلبية الكونغرس فى تمرير ما تحتاجه إدارة الرئيس جو بايدن لتخطي الأضرار الناجمة عن الجائحة الفيروسية.

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" إنه فى حين أن السياسة النقدية الميسرة يمكن أن تدعم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل ،فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات المالية على المدى القصير لينجح الاقتصاد فى تخطي الوباء.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، قبل يوم من صدور بيانات الوظائف الشهرية ،توضح تلك البيانات مدي الأضرار الناجمة عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بعد تفشي انتشار الموجة الثانية من الوباء.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.828 مليون فى الأسبوع المنتهي 30 كانون الثاني/يناير من 0.847 مليون الأسبوع الأسبق.