شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بريطانيا المركزي يثبت أسعار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 4 شباط/فبراير حيث ثبت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند معدل 0.10% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 0.10% ،وكان المركزي البريطاني قد أجرى اجتماعين طارئين خلال شهر آذار/مارس 2010 لمواجهة تفشي فيروس كورونا ،و خفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الأول 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.25% ،وفى الاجتماع الثاني خفض أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس إلى النطاق الحالي.