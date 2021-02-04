شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل المكاسب بفضل التركيز على أرباح الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، بفضل معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، فى ظل تحقيق كبرى الشركات أرباح أفضل من التقديرات ، بالإضافة إلى استمرار صعود الأسهم الأمريكية فى وول ستريت بعد بيانات قوية عن أكبر اقتصاد فى العالم.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:11 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع صعود واسع لقطاع صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.0% ، ليواصل القطاع مكاسبه القوية لليوم الثالث على التوالي.

قفزت أسهم بنك "نورديا" وشركة "أو أم في" بأكثر من 4% بعد تحقيق أرباح قوية فاقت توقعات الخبراء خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ارتفع سهم شركة البرمجيات " داسو سيستمس" بأكثر من 5% فى التعاملات المبكرة ، بعد توقعات زيادة إيرادات الشركة الفرنسية فى عام 2021 بفضل الأداء القوي لأعمال التجارب السريرية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن وظائف القطاع الخاص وقطاع الخدمات فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.4%.