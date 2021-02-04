شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأدنى مستوى فى أسبوعين ، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، فى طريقها للتخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة ،بفعل الصعود الواسع لمستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,810.35$ الأدنى منذ 18 كانون الثاني/يناير الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,833.82$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,834.75$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فى ظل هبوط معظم أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 91.46 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

موجة الصعود الحالية فى مستويات الدولار الأمريكي تأتي بفضل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التوترات التي سيطرت أسواق المال العالمية المرتبطة بسهم شركة جيم ستوب.

دعم الدولار أيضا توقعات حدوث انتعاش اقتصادي فى الولايات المتحدة أسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى خاصة الاقتصاد الأوروبي ، بفضل التحفيز المالي والنقدي الواسع فى البلاد.

يحاول الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكي تمرير خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا دون دعم الجمهوريين ، حيث من المتوقع أن تساعد سيطرة الحزب الديمقراطي على أغلبية الكونغرس فى تمرير ما تحتاجه إدارة الرئيس جو بايدن لتخطي الأضرار الناجمة عن الجائحة الفيروسية.

قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي فى كليفلاند "لوريتا ميستر" إنه فى حين أن السياسة النقدية الميسرة يمكن أن تدعم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل ،فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات المالية على المدى القصير لينجح الاقتصاد فى تخطي الوباء.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,157.50 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.