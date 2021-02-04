شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.55% بما يعادل -1.05 نقطة ليستقر على سعر 191.45 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 183.50، ليستهدف مستوى المقاومة 206.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه