شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.53 نقطة ليستقر على سعر 176.43 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 183.55 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد