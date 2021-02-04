شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يسارع بجني أرباحه – تحليل – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.36% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر على سعر 11.20 دولار، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.40، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 12.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه