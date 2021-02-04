شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعزز من مكاسبه – تحليل – 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.90% بما يعادل 1.53 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على سعر 54.25 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.90 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد