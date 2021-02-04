شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 58.97 دولار لبرنت و56.22 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم،58.97 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 51 سنتا أو ما يوازي 0.9%، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56.22 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار 53 سنتا أو ما يوازي 1%.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم، بعد أن تمسك تحالف أوبك+ الذي يضم منتجين كبار بسياسة خفض الإنتاج، وفي الوقت الذي هبطت فيه مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي وفقا لرويترز.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.

وكانت بيانات من معهد البترول الأمريكي قد أظهرت، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكثر من المتوقع وهبطت مخزونات الخام 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من يناير إلى 477.6 مليون برميل، وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.9 مليون برميل.