شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تحذر من تعثر التعافى الاقتصادى العالمى بفعل ارتفاع النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير النفط الهندي دارميندرا برادان اليوم الخميس، من أن زيادة أسعار النفط قد تضر التعافي الاقتصادي العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي تسببت في انكماش معظم الاقتصادات في العام الماضي.

وزادت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في نحو عام هذا الأسبوع حيث أدت تخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، إلى ميل التوازن في السوق نحو حدوث عجز.

ودفع هذا أسعار البنزين إلى الارتفاع لمستويات قياسية في ثالث أكبر بلد مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

واتهم الوزير في الشهر الماضي مجموعة أوبك+ بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف "على الرغم من أننا لا نحبذ تراجع الأسعار بشدة فإننا أيضا لا ندعم ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يحرم الملايين في الهند من الطاقة".

وتستورد الهند نحو 85 بالمئة من احتياجاتها النفطية ونصف الطلب على الغاز.

وقال "إذا كان للعالم أن ينمو ككل، لابد من وجود علاقة داعمة متبادلة بين المنتجين والمستهلكين. من مصلحة المنتجين أن تواصل الاقتصادات المعتمدة على النفط النمو بثبات".

وقال إن الهند تنوع مواردها من الطاقة لخفض الاعتماد على منتجي الشرق الأوسط مضيفا أن البلد يرى "إمكانية ضخمة" لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بالأساس في واردات الغاز الطبيعي المسال.

وذكر أن الولايات المتحدة واحدة من بين أكبر عشرة موردين للخام إلى الهند.