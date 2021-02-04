شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، إعمار مصر للتنمية، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11616 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14190 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2424 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3450 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 1131 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، بنك قناة السويس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، القاهرة للإسكان والتعمير، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الأهرام للطباعة والتغليف، العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الدلتا للسكر، نايل سيتي للاستثمار، 280 ألف سهم، 86.3 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك فيصل الإسلامي-مصر، أصول للوساطة في الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 40 ألف سهم، 6095 سهم، 315.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي 620 سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك 51.7 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، 801 سهم، 14.9 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات المالية، 100 ألف سهم، 2651 سهم، 158.5 ألف سهم، 306.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة نايل سيتي للاستثمار 86.2 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركات راية لخدمات مراكز الاتصالات، العبور للاستثمار العقاري، العربية لاستصلاح الأراضي، عدم وجود أي أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة المصرية.

في سياق منفصل أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، تعاقدها مع شركة حسن علام للإنشاءات بالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين لإنشاء مشروع فندقى تحت اسم الفنادق الدولية – العنوان – the address- في قرية مراسى بالساحل الشمالى وبلغت تكلفة التعاقد 1.207 مليار جنيه، كما تعاقدت الشركة مع شركة إوراسكوم للإنشاءات لإنشاء مشروع فندقى تحت اسم الفنادق الدولية- فيدا-vida- في قرية مراسى بالساحل الشمالى وبلغت تكلفة التعاقد 975 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، موافقة مجلس الإدارة على مذكرة افصاح مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 249.48 مليون جنيه إلى 274.42 مليون جنيه، رهناً بموافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية، بقيمة زيادة 24.94 مليون جنيه لإصدار عدد 1.78 مليون سهم مجاني بقيمة 14 جنيه للسهم، تمويلاً من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي.