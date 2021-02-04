شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية 6 جنيهات وعيار 21 بـ800 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب قبل قليل بقيمة 6 جنيهات للمرة الثانية، عقب هبوط 4 جنيهات، ليصبح إجمالي تراجع الذهب في مصر اليوم الخميس 10 جنيهات حتى الآن، وذلك على خلفية استمرار هبوط السعر العالمي للمعدن الأصفر إلى 1810 دولارا حتى صياغة هذا التقرير.

سعر الذهب عيار 21 سجل 800 جنيها فقط مقابل 806 جنيها، ويعتبر هذا العيار هو العيار الرئيسى للذهب في مصر، وعلى أساس التغيرات فيه تتغير أسعار الأعيرة الأخرى للذهب بسوق الصاغة.

أسعار الذهب بعد تراجعها:

عيار 18 سجل 685 جنيها.

عيار 21 سجل 800 جنيها.

عيار 24 سجل 913 جنيها.

الجنيه الذهب 6392 جنيها.

أونصة الذهب 1810 دولار.

أسعار الذهب والفضة شهدت اليوم الخميس 4 فبراير تراجعا ملحوظا إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنكلترا المركزي بشأن السياسات.

وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار، ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في 8 سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 1.4% إلى 1086.12 دولار للأونصة وخسر البلاديوم 0.5% إلى 2262.68 دولار.