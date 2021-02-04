شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 30,6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الجيزة للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأوضحت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 407 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 20/2021 تبلغ 30,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 29,6% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 11,8% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 10,8 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 35,3%، ويخص قطاع النقل 8,3 مليار جنيه بنسبة 27%، إلى جانب توجيه 3,96 مليار جنيه لقطاع الآثار بنسبة 12,9%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 3,3 مليار جنيه بنسبة 10,7%، وتوجيه 700 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة بنسبة 2,3%، بالإضافة إلى توجيه 4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 13%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الجيزة في خطة 2021/20 تتمثل في توجيه نحو 3.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال التعليم العالي تتمثل أهم مشروعات الخطة في استكمال مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، استكمال مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية بمدينة 6 أكتوبر.

وفي مجال تطوير المناطق الآثرية تتمثل أهم المستهدفات وفقا للتقرير في استكمال المتحف المصري الكبير حيث يهدف المشروع إلى إنشاء مركز ثقافي حضاري عالمي للتعرف على الحضارة المصرية مع توثيق وحفظ مقتنيات المتحف، وتبلغ الاعتمادت المدرجة لعام 2021/20 لهذا المشروع 2,9 مليار جنيه، ويبلغ عدد القطع الأثرية المستهدف نقلها إلى المتحف بالخطة 3000 قطعة أثرية.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن"، تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.