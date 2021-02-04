شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية تبرم شراكة استراتيجية مع شركة ڤاليو لإتاحة تمويلات فورية بأسعار تنافسية لشبكة المتاجر المتعاقد معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الشراكة الجديدة ستُمكن شركاء ڤاليو من سرعة الوصول والاستفادة من الخدمات التمويلية الابتكارية المقدمة من المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، سعيًا إلى تلبية احتياجاتهم من توفير سيولة لرأس المال العامل سعيًا لتمكينهم من الوصول لأهدافهم الاستثمارية المنشودة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس وهي المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن إطلاق برنامج جديد بالتعاون بين شركتيها التابعتين بقطاع التمويل غير المصرفي، شركة ڤاليو الرائدة في حلول التكنولوجيا المالية وشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية ذراع الشركة المتخصص في تقديم خدمات التأجير التمويلي والتخصيم. ويهدف ذلك التعاون الاستراتيجي الجديد إلى سرعة وصول التجار المتعاقدين مع شركة ڤاليو إلى خدمات التخصيم، سعيًا إلى تمكينهم من زيادة مستويات السيولة النقدية بمشروعاتهم، وتنمية أعمالهم، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مختلف أهدافهم الاستراتيجية.

وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس



وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من البرنامج الجديد، يقتصر على عملاء ڤاليو من التجار المتعاملين معها لأكثر من عام واحد، حيث سيحظى العملاء المؤهلين ببرنامج تمويلي تتراوح قيمته بين 50 ألف جنيه و10 مليون جنيه وفقًا للحدود الائتمانية المسموحة لكل عميل. وسوف تقوم ڤاليو بالاستفادة من منظومة التصنيفات الائتمانية الخاصة بعملائها من التجار المؤهلين المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتبناها الشركة، وذلك لتحديد الحدود الائتمانية المسموحة للعملاء، مع تزويدهم بأسرع دورة موافقات خلال يوم واحد فقط.

محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو لخدمات



وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية عن سعادته البالغة بهذه الشراكة الجديدة والتي تمثل خطوة هامة في سبيل ترسيخ الدمج والتكامل بين مختلف القطاعات التشغيلية على مستوى قطاع التمويل غير المصرفي، بالتوازي ارتفاع مستويات الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء، فضلاً عن تعزيز فرص النمو لأنشطة قطاع التمويل غير المصرفي التابع للشركة. ولفت حسونة إلى المردود الإيجابي لهذه الشراكة على تحقيق التكامل بين قدرات الشركتين بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لشبكة عملاء شركة ڤاليو من التجار، وتزويدهم بمجموعة متنوعة وشاملة من الحلول التمويلية التي تُلبي احتياجات أعمالهم.



وسوف يساهم ذلك التعاون الجديد، في انفراد شركة ڤاليو بتزويد شركائها من التجار بباقة من الخدمات فائقة الجودة وغير مسبوقة في السوق، وذلك من خلال تسهيل حصولهم على مجموعة من الخدمات التمويلية المتميزة لدعمهم في التوسع بأنشطتهم. ومن ناحية أخرى سيثمر التعاون عن تعظيم استفادة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية من قدرات ڤاليو الفريدة المتميزة بتوظيف تكنولوجيا الخدمات المالية المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الحدود الائتمانية المسموحة لكل تاجر بصورة آلية ومسبقًا من خلال عملية تقييم الجدارة الائتمانية، مما سيساهم في تعزيز قدرة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية على التوسع بباقة حلولها ومنتجاتها المقدمة في السوق.



ومن جانبه، أوضح محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو لخدمات، أن هذه الشراكة هي بمثابة شهادة قوية على التزام ڤاليو المتجدد بتقديم أوجه الدعم لشركائها وتزويدهم بالفرص اللازمة لتنمية أعمالهم بصفة مستدامة، على غرار خدماتها المتميزة المقدمة لقاعدة عملائها من الأفراد بصورة يومية. وأضاف الفقي بأن التحديات الحالية التي يشهدها السوق نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، تجعل الوقت الراهن هو الأمثل لتوظيف الموارد الفريدة التي تحظى بها ڤاليو باعتبارها أفضل منصة خدمات تمويلية متكاملة في السوق، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من أوجه التضافر والتكامل التي تنفرد به أنشطة قطاع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة المالية هيرميس.



وقد أطلقت المجموعة المالية هيرميس قطاع التمويل غير المصرفي خلال عام 2015 تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس، والتي تتولي إدارة أنشطة الشركة في مجال التمويل غير المصرفي. وتضم تحت مظلتها شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط والتي تأسست عام 2017، وشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية والتي انطلقت خلال عام 2020 من خلال دمج ذراعي الشركة في مجال التخصيم والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر والتي تم الاستحواذ عليها خلال عام 2016. وخلال عام 2020، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إضافة شركة PayTabs Egypt، المزود الرائد لحلول المدفوعات في مصر، إلى محفظة قطاع التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار مساعي القطاع المستمرة نحو تنويع باقة خدماتها ومنتجاتها، لتزويد السوق بمجموعة متكاملة حلول التمويل غير المصرفي.