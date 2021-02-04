شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع بنسبة 1.53%.. وهبوط 26 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.53% خاسراً 41.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2670.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.3 مليون سهم محققة ما قيمته 264.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2678 صفقة لعدد 34 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.15%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.38%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.66%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، فيما ارتفع قطاعي السلع والتأمين بنسبة 3.91%، 0.22%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 14.88%، وتراجع 26 سهماً على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.87%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 4.68%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.4 مليون ورقة بقيمة 47.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.53%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أرامكس، توقيعها اتفاقية نهائية وملزمة مع شركة تابعة لشركة آيرون ماوتن إنكوربوريتد، للاستحواذ على كامل حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات (إنفوفورت)، المزورد الرائد لخدمات إدارة السجلات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وستساهم صفقة التخارج في تعزيز الميزانية العمومية لأرامكس، وتتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى مواصلة تركيز عملياتها على الخدمات والحلول اللوجستية الأساسية.

وتخضع صفقة التخارج والاستحواذ هذه إلى تحقيق عدد من الشروط المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، وستقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن التفاصيل عند إتمام الصفقة، والمتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري.

في سياق منفصل أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، موافقة مجلس الإدارة على فتح باب الترشح لانتخاب عضو مجلس إدارة شاغر لتكملة الدورة الحالية، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 7 فبراير الجاري وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري.

في سياق آخر أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اجتماع مجلس الإدارة الأول، يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، لمناقشة المراجعة والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة التي تم اتخاذها بالتمرير، مراجعة النتائج المالية المبدئية غير المدققة للشركة للعام المالي 2020، مراجعة آخر التطورات المتعلقة بعملية إعادة الهيكلة الشركة ودعوة الدائنين، مناقشة الأمور التشغيلية والروتينية للشركة.