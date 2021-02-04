شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يؤكد التنسيق مع البنك المركزى والوزارات لدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير السياحة والآثار د. خالد العنانى، الجهود التى قامت بها الحكومة لدعم قطاع السياحة اقتصاديا بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارات المالية والتخطيط والبيئة والبترول والتضامن والنقل.

وقال: "شهد يناير 2020 إعلان مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية تخفيض سعر الفائدة من 12% إلى 10%".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى تشهد إلقاء وزير السياحة والآثار بيانا عن أداء وزارته لبرنامج الحكومة.

وأضاف: "فى مارس 2020 تم تخفيض سعر فائدة المبادرة إلى8%، وفى أبريل 2020 تم تقديم مبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة وفى أغسطس 2020 تم الموافقة على مبادرة البنك المركزى على المساهمة بنسبة 50% فى تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحى المصري، وفى 6 ديسمبر 2020 وافق البنك المركزى على مد العمل بمبادرة دعم القطاع السياحى لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021 ".

واستكمل: "وفى 3 يناير 2021 وافق البنك المركزى على مد العمل بمبادرة العملاء المتعثرين وتشمل الأشخاص الاعتبارية العاملة فى قطاع السياحة) حتى ديسمبر 2021، وفى 11 مايو 2020 تم التنسيق مع وزارة المالية لإصدار ضمانة للبنك المركزى بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بدون أية ضمانات لأول مرة ".

ولفت وزير السياحة والاثار، إلى أن التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ففى يناير 2021 تم الاتفاق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إجراءات إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة بالوزارة.

وحول التنسيق مع وزارة البيئة، قال الوزير، إنه تم التنسيق فى يناير 2020 لإرجاء تطبيق قرار وزيرة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية، وتخفيض نسبة 50% للرحلات من مدينة الغردقة، وإعفاء اللنشات التى يقل طولها عن 25 مترا من دفع رسم دخول المحميات.

وتابع قائلا: "فى يوليو 2020 تم التنسيق مع وزارة البيئة لتخفيض الرسوم المقررة على الأفراد لجميع الرحلات اليومية للمحميات بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر - دون السفاري- بنسبة 50%، وتخفيض الرسوم المقررة على لنشات الرحلات اليومية بنسبة 50% وذلك حتى نهاية مارس 2021.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أنه فى 26 سبتمبر 2020 شاركت الوزارة فى إطلاق حملة Eco Egypt التى أطلقتها وزارة البيئة من محمية رأس محمد كأول حملة للترويج للمحميات الطبيعية بمصر ودعم السياحة البيئية.

ولفت إلى التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية قائلا: "إنه فى 1 مايو 2020تم التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمنح تخفيضات إضافية على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد، وذلك بشكل دائم، وفى يناير 2021 تم خفض الجالون إلى 15 سنت اعتباراً من 21 يناير حتى نهاية ديسمبر 2021.

وحول التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، قال إنه فى سبتمبر 2020 تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لصرف دعم للمرشدين السياحيين (حتى نهاية ديسمبر 2020).

وحول التنسيق مع وزارة النقل، قال "سبتمبر2020 تم الانتهاء وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع هيئة الموانئ بوزارة النقل من إعداد دليل موحد للاشتراطات والضوابط الخاصة باستقبال السفن واليخوت السياحية.