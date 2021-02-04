"القطامية كريكس" مشروع عقارى جديد بتكلفه استثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه يجمع عمالقة التطوير والتشييد

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القاهرة - سامية سيد - شريف أبو طالب: المشروع عهد جديد من السكن الراقى فى القطامية محمد إبراهيم محلب: تسليم جميع وحدات المشروع خلال 30 شهر بأعلى مواصفات إنشائية

قامت شركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية بتوقيع عقد أعمال مقاولات مع شركة الرواد للهندسة الحديثة للبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لأحدى مشروعاتها القطاميه كريكس أرقي مشروع عمراني بموقع استراتيجي في قلب القاهرة الجديدة بتكلفه استثماريه تبلغ١.٣ مليار جنيه.

وقع الاتفاقية المهندس شريف أبو طالب- العضو المنتدب لشركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية والمهندس محمد إبراهيم محلب- رئيس مجلس إداره شركة الرواد للهندسة الحديثة، للبدء في الأعمال الإنشائية لـ" القطاميه كريكس" طبقا للمخطط العام المتفرد للمشروع-المصمم من قبل بيت الخبرة العالمي -ERGAعلي الطراز الكلاسيكي الحديث (Neo Classic). وأعماله الإنشائية بأعلى معاييرالجودة.

صرح المهندس شريف أبو طالب العضو المنتدب لشركة ستارلايت للتنمية العمرانية والسياحية "بدء تنفيذ القطامية كريكس يكشف الستارعن عهد جديد لمنطقة القطاميه، التي نجحنا على مدار 30 عاماَ في أن نحولها من منطقة صحراوية نائية إلى حلم للسكن الراقي للراغبين في إقتناء وحدات ذات قيمة معمارية واستثمارية فى القاهرة الجديدة".

وأضاف شريف أبوطالب "القطامية كريكس إحدى مشروعات ستارلايت التي ولدت عملاقه وتنفذ من قبل مطوريين وإنشائين عمالقه ذو سمعه وتاريخ عريق في هذا المجال".

ومن جانبه صرح المهندس محمد إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة الرواد للإنشاء والتعمير " يشرفنا تنفيذ القطاميه كريكس بإعتباره مشروع السكن الفاخر المتفرد بلا منافس، حيث يتميز بموقعه الإستراتيجى ومساحته التى تضمن لملاك الوحدات تجربة معيشية متميزة وشديدة الخصوصية ، طبقاَ لمعايير إنشائية جديدة تحافظ على تفرد الطراز الكلاسيكي الحديث للمخطط العمراني ، ليتم الإنتهاء وتسليم جميع وحدات المشروع خلال 30 شهر "

وقع الاختيار في اسناد جميع أعمال البنية التحتية والإنشاءات والتشطيبات للمشروع علي شركة الرواد للهندسة الحديثة لما تتمتع به من خبرة طويلة وجودة عالية وسابقة أعمال متميزه ليس في مصر فحسب بل في الشرق الاوسط وأفريقيا ،كما تضم الشركة أعلي الكفاءات فى مختلف إداراتها مما جعلها تكتسب مكانة كبيرة في الأسواق المصرية والعالمية.

يقع القطاميه كريكس علي مساحه 42 فدان، بنسبه بناء لا تتجاوز ١٦% من المساحه الإجمالية للمشروع ، لإضفاء خصوصية متفردة علي كافة وحدات المشروع البالغة ٤٠٠ وحدة فقط ، وبمساحات متفاوتة وتصميمات مختلفة مصممة بطراز كلاسيكي حديث ومحاطة بمساحات خضراء من جميع الجهات، يخدمها مواقف سيارات تحت الأرض ونادي اجتماعي ومنطقة مخصصة للمحال التجارية والخدمات الأساسية لسكان المشروع .

نبذه عن شركه ستارلايت للتنميه العقاريه والسياحيه:-

مطورعقاري مصري رائد متخصص في بناء مشروعات عمرانيه "بوتيك" لمجتمعات سكنيه راقيه وتقديم أعلى مستويات المعيشه.تنفذ الشركه حالياَ مشروع القطاميه كوست بالساحل الشمالي ومشروع القطاميه كريكس ومشروع اربن كيه.

نبذه عن مشروع القطامية كريكس:-

• يقع مشروع القطامية كريكس في قلب القاهره الجديده في التجمع الخامس.

• يقام المشروع علي مساحه ٤٢ فدان

• تنفذ مباني المشروع على نسبة١٦% فقط من إجمالي المساحه الكليه وباقى الـ٨٤% مساحات خضراء.

• يبلغ عدد وحدات المشروع ٤٠٠ وحده سكنيه (٢٢ عماره-٤٥ فيلا)

• تتراوح مساحات الوحدات السكنية مابين ١٤٠م٢ الي ٨٥٠م٢.

• يوجد ٢٠ نموذج مختلف للتصميمات الداخليه لكافة وحدات المشروع.

• يخدم المشروع مواقف سيارات تحت الأرض لكافة الوحدات السكنية.

• يوجد بالمشروع نادي اجتماعي ومنطقه تجمع كافة الخدمات الأساسية يحتاجها الملاك.

• يوجد بالمشروع منطقة مخصصه للمحال التجارية والوحدات الإدارية.

نبذه عن مشروع القطامية كوست:-

• يقع المشروع في الكيلو ١٨٠ طريق اسكندرية- مطروح.

• يقام المشروع علي مساحه ٢٠٥ فدان.

• تبلغ مساحه المرحلة الأولي ١٠٠ فدان.

• جميع وحدات المشروع تطل علي البحر من خلال تصميم المدرجات، حيث تبني الوحدات علي ٧ مدرجات بإرتفاع ٦م لكل مُدرّج.

• يبلغ عدد وحدات المشروع ٣٧١وحده (ڤيلات- شاليهات- توين هاوس)

• يطل المشروع علي البحر بطول شاطئ ٧٥٠م.

• يوجد بالمشروع فندق- محلات تجاريه- ملاعب أطفال- نادي اجتماعي ورياضي- بجراچات مغطاه- غرف للسائقين-مخازن للأثاثات.