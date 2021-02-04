شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالى بضغوط هبوط قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.39% خاسراً 40.56 نقطة ليغلق عند مستوى 10431.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 161.1 مليون سهم بقيمة 392.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8725 صفقة، وتراجع 32 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.91%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.60%، 0.55%، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، دعوة الجمعية العامة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم 3 مارس المقبل، لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020، ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة، وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م والمصادقة عليها، النظر في توصية مجلس الإدارة فى شأن توزيع الأرباح وإقرارها وتوزيع ما يعادل مبلغ 177 مليون ريال قطري بنسبة 5% من القيمة الأسمية للسهم وقدرها 5 درهم قطري لكل سهم، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م وتحديد مكافآتهم.

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.