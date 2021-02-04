تونس تشترى نحو 36 ألف طن زيت صويا فى مناقصة

القاهرة - سامية سيد - قال تجار أوروبيون اليوم الخميس، إن الديوان الوطني للزيت، المشتري الحكومي للزيوت في تونس، اشترى بحسب تقديرات نحو 36 ألف طن من زيت الصويا الخام مزُال الصمغ في مناقصة أمس الأربعاء.

تمت عملية الشراء على أربع شحنات حجم الواحدة تسعة آلاف طن.

وتردد أن شركة أستون التجارية باعت ثلاث شحنات، واحدة مقابل 1092 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن للتسليم بين 25 فبراير و12 مارس وشحنة بسعر 1077 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن للتسليم بين 10 و25 مارس وشحنة بسعر 997 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن للتسليم بين 16 و30 أبريل.

وذكر التجار أن شركة تونسية لم يذكر اسمها باعت شحنة مقابل 1076 دولارا للطن شاملة تكاليف الشحن للتسليم بين 25 مارس و12 أبريل.