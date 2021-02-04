شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أسهم تهبط ببورصة البحرين بجلسة نهاية الأسبوع على رأسها "الأهلي المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 3.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1461.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 593.5 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.71% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.29%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.07% بضغوط هبوط سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.48%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، شركة ناس بنسبة 2.5%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 3.33%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.05%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.73%، فيما صعد سهم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 88.80% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 6.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.20%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.01%.

في سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، شراء المساهم الرئيسي سالم صباح الناصر الصباح، عدد 1.1 مليون سهم لترتفع نسبة ملكيته من 569.43 مليون سهم تعادل 5.90% إلى 570.5 مليون سهم تعادل 5.91%.

في سياق آخر أعلن بنك البحرين الوطني، موافقة مصرف البحرين المركزي، على طلبه لتأجيل انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة القادمة الممتدة من مارس عام 2021 وحتى مارس 2024، وتمديد مدة مجلس الإدارة الحالي حتى سبتمبر عام 2021، وسيتم الافصاح عن الموعد الجديد لإجراء الانتخابات في وقت لاحق.