شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7625 منذ الصباح، بينما لا تزال الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 فعالة، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 0.7505، بينما يتطلب تحقيقه الثبات دون مستويات 0.7625 و0.7665.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7540 والمقاومة 0.7665

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط