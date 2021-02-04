الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.3515 وتمتد إلى 1.3480، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3680.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3515 والمقاومة 1.3700

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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