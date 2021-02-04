شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 04-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية قوية الآن لينجح بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 1.1976، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1888 الذي يمثّل هدفنا التالي.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.2064 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1930 والمقاومة 1.2080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط