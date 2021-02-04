شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الخزف السعودي تُوصي بزيادة رأس المال بنسبة 33.3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الخزف السعودي، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.3%، وذلك عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 600 مليون ريال إلى 800 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 60 مليون سهم إلى 80 مليون سهم.

وقالت الشركة، إن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة، علماً بأنه سيتم توزيع سهم مجاني لكل ثلاث أسهم مملوكة.

وتهدف الشركة من رفع رأس مالها ليتوافق مع حجم أعمالها وأصولها ودعم توسعاتها المستقبلية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 34.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تعديل الإهلاك الناتج عن تعديل اعمار الاصول الذي تم إقراره في الربع الثالث من عام 2019 والذي أدى إلى عكس كامل قيمة التعديل على ذلك الربع.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 49.7 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 6.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.