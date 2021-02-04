شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية حلواني إخوان تعتمد توزيع 1.5 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية عن العام 2020، بقيمة 47.142 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 31.428 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 15% لقيمة السهم الإسمية.

ونوهت الشركة إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ الموافق 21 فبراير 2021.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة أوصى بزيادة رأس المال بنسبة 12.5% عن طريق منح أسهم، ليرتفع رأس المال من 314.285 مليون ريال إلى 353.571 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيرتفع عدد الأسهم من 31.429 مليون سهم إلى 35.357 مليون سهم، علماً بأن الزيادة ستتم بواقع سهم مداني لكل 8 أسهم مملوكة.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من الزيادة هو من تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية، علماً بأن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 39.285 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى النمو في مبيعات الشركة في كلا من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الاكثر ربحية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 81.4 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.