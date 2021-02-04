شكرا لقرائتكم خبر عن "جو" توقع عقد تسوية بـ 370 مليون ريال مع أحد الموردين الرئيسيين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اتحاد عذيب للإتصالات "جو" عن توقيع اتفاقية مع أحد الموردين الرئيسيين، لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات بين الطرفين للفترة الممتدة من بداية التعامل بين الطرفين وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيترتب على هذه الاتفاقية الإتفاق على إلغاء اتفاقية الألياف البصرية (FTTH IRU) الموقعة بين الطرفين.

وبحسب البيان سيكون صافي الرصيد المستحق حتى 31 ديسمبر 2020 مبلغ وقدره 370 مليون ريال سعودي لصالح المورد الرئيسي.

وبالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه سوف يتم عكس الأثر المالي نتيجة لهذه التسوية وإثباتها في حسابات الشركة، على أن يتم الإعلان عنها في النتائج المالية القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 31 سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 20.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجعت الخسائر إلى الانخفاض في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات بنسبة 22%، إلى 67.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 86.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 52.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.