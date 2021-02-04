شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاضات المبيعات يهبط بأرباح المراكز العربية 13.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المراكز العربية، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 13.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 95.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 110.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 200.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 292 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى انخفاض بنسبة 15.8% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021، أي ما يعادل88.1 مليون ريال مقارنة بالربع الثالث من السنة المالية 2020م، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى إطفاء الخصومات غير المتكررة التي قامت الشركة بمنحها سابقًا.

وتراجعت المبيعات إلى 469.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 557.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 359.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 545.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من عامها المالي حققت الشركة صافي أرباح بلغ 264.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 435.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.