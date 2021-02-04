شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت القصيم ترتفع 16.4% خلال الربع الرابع لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة اسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 16.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 419.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 360.7 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 422.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 380 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في كمية وقيمة المبيعات، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى علاوة على غياب المصروفات الأخرى خلال العام الحالي، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع مصروف الزكاة.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2020، بقيمة 108 مليون ريال، بواقع 1.2 ريال للسهم، وبما يُعادل 12% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 306.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 216.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.