بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6.7 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر6 نقطة ليبلغ مستوى 19ر5694 نقطة بنسبة هبوط بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر364 مليون سهم تمت عبر 11779 صفقة نقدية بقيمة 5ر48 مليون دينار (نحو 160 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 32ر4660 نقطة بنسبة هبوط بلغت 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر302 مليون سهم تمت عبر 7582 صفقة نقدية بقيمة 2ر20 مليون دينار (نحو 6ر66 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر5 نقطة ليبلغ مستوى 28ر6219 نقطة بنسبة هبوط بلغت 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر61 مليون سهم تمت عبر 4197 صفقة بقيمة 3ر28 مليون دينار (نحو 3ر93 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 2ر11 نقطة ليبلغ مستوى 62ر4812 نقطة بنسبة هبوط بلغت 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر223 مليون سهم تمت عبر 5246 صفقة نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار (نحو 11ر55 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (المصالح ع) و(النخيل) و(أسس) و(الإعادة) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(الأولى) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (آبار) و(لوجستيك) و(ورقية) و(فجيرة أ) الأكثر انخفاضا.