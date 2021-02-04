الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل قرارات البنك المركزي البريطاني

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات البنك المركزي البريطاني فى ختام أولى اجتماعات السياسة النقدية فى عام 2021.

 

تراجع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.3572$ الأدنى منذ 18 كانون الثاني/يناير الماضي، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3646 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3652$. 

 

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تحول تركيز المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية.

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين عند 91.46 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

 

بخلاف عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، يدعم موجة الصعود الحالية توقعات حدوث تعافي للاقتصاد الأمريكي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس بأسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى ، فى ظل تحركات الحكومة الأمريكية لمزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى الولايات المتحدة.

 

بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على تلك السياسة ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.10% ، وكذلك  الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني شهريا.

 

وخلال اجتماع يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وسع المركزي البريطاني برنامج شراء السندات بمقدار 150 مليار إلى إجمالي 895 مليار جنيه إسترليني شهريا ، لمواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الملكي.

 

قال محافظ البنك المركزي البريطاني "أندرو بيلي " مؤخرا أن أسعار الفائدة السلبية مثيرة للجدل ، الأمر الذي قلص من احتمالات خفض الفائدة البريطانية لدون مستويات الصفر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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