شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكس» تتخارج من «إنفوفورت» لصالح شركة أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أرامكس»، الخميس، عن توقيعها اتفاقية نهائية وملزمة مع شركة تابعة لشركة «آيرون ماوتن إنكوربوريتد»، العالمية لخدمات إدارة المعلومات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، للاستحواذ على كامل حصص أرامكس في شركة القلعة للمعلومات («إنفوفورت»)، المزود لخدمات إدارة السجلات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

ستساهم صفقة التخارج هذه في تعزيز الميزانية العمومية لأرامكس، وتتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى مواصلة تركيز عملياتها على الخدمات والحلول اللوجستية الأساسية.

الربع الثالث

وتخضع صفقة التخارج والاستحواذ هذه إلى تحقق عدد من الشروط المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة. ستقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن التفاصيل عند إتمام الصفقة والمتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يعد بيع إنفوفورت اليوم علامة فارقة في مسيرة أرامكس، حيث سيسمح للمجموعة التركيز بشكل كامل على تنمية أعمالها اللوجستية الأساسية على مستوى العالم. ويسعدنا اعتراف شركة آيرون ماونتن بقوة ومكانة إنفوفورت كشركة رائدة في السوق على مستوى المنطقة، فضلاً عن إمكاناتها المستقبلية. ونحن على ثقة بأنه تحت إشراف فريق عمل آيرون ماونتن، ستواصل إنفوفورت مسيرة نموها وريادتها وقيادتها لهذا القطاع في المنطقة.»

منصة أعمال

ومن جانبه، قال إرنست كلوتير، نائب الرئيس التنفيذي، والمدير العام لخدمات إدارة السجلات والمعلومات العالمية في شركة آيرون ماونتن: «نتطلع قدماً إلى الترحيب بعملاء وموظفي شركة إنفوفورت إلى آيرون ماونتن في المستقبل القريب. تعتبر مجالات عمل إنفوفورت وخبراتها امتداداً طبيعياً لمجموعة الحلول التي نقدمها، وتكمّل جهودنا الرامية إلى تسهيل عملية التحول التي ينفذّها عملاؤنا والتزامنا بتزويدهم بحلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه أعمالهم. وعلاوة على ذلك، تسمح لنا هذه الصفقة ببناء منصة أعمال رائدة في منطقة الشرق الأوسط، بما يمكننا من تقديم مجموعة المنتجات والحلول المتكاملة الخاصة بنا لقاعدة عملائنا المشتركة والعملاء المستقبليين، بما في ذلك المنتجات التقليدية وغيرها من الحلول الرقمية الأحدث.»

شركة إنفوفورت

تأسست إنفوفورت التي تتخذ من دبي مقراً لها في عام 1997، وهي أكبر مزود لحلول إدارة المعلومات والسجلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. ومع قاعدة عملاء تمتد عبر العديد من الصناعات في 13 دولة، تعد إنفوفورت متجرًا شاملاً لتقديم خدمات الدعم والاستشارات التقنية الإضافية. ومن خلال تخصصها بتوفير خدمات تخزين المستندات وإتلافها، ورقمنة البيانات الورقية، وإدارة النسخ الاحتياطي للسجلات وغيرها من الخدمات المبتكرة، تعتبر إنفوفورتعبر أكثر من عقدين من الزمان شريكًا موثوقًا به يساهم في تلبية احتياجات عملاءه لخدمات إدارة المعلومات والسجلات.

يشار إلى أن شركة «روتشيلد وشركاه» عملت كمستشار مالي لشركة أرامكس خلال هذه الصفقة، بينما عملت شركة «هربرت سميث فري هيلز» كمستشار قانوني.

