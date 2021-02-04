شكرا لقرائتكم خبر عن «أميركان إيرلاينز» تحذر من اضطرارها لصرف 13 ألف موظف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّرت شركة «أميركان إيرلاينز» الأميركية للطيران من أنّها قد تضطر لصرف 13 ألف موظف في حال لم يتحسّن وضع سوق الطيران المشلول بسبب جائحة كوفيد-19 وإذا لم تمدّد الحكومة الفدرالية إلى ما بعد الأول من أبريل معوناتها لهذا القطاع.

وقال مسؤولو الشركة في رسالة إلى الموظفين اطّلعت عليها وكالة فرانس برس «سنعمل مع المسؤولين النقابيين لفعل كلّ ما بوسعنا لكي نخفّف قدر الإمكان من التداعيات على الوظائف».

ووفقاً للرسالة فإنّ الشركة تتوقّع أن تسيّر في الربع الأول من العام الجاري 45% من الرحلات التي تشغّلها في الظروف العادية.

وأعرب مسؤولو «أميركان إيرلاينز» في رسالتهم عن أسفهم لبطء عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 والقيود التي فرضت على السفر الدولي بسبب الجائحة.

وجاء في الرسالة «لا يتمّ توزيع اللّقاح بالسرعة التي كنّا نتوقعها، والقيود الجديدة على السفر الدولي التي تتطلّب من العملاء إجراء اختبار سلبي لكوفيد-19 قلّلت من الطلب».

وأضافت الرسالة «بناءً على توقّعات الطلب الحالية، لن نقوم بتشغيل جميع طائراتنا هذا الصيف كما كان مخطّطاً».

وبناء عليه قالت «أميركان إيرلاينز» إنّها ستباشر الجمعة بإرسال إخطارات فصل إلى 13 ألف موظّف.

وفي سياق متّصل، أرسلت شركة «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة الماضي إخطارات فصل إلى 14000 موظف. (أ.ف.ب)

