شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل قمة دافوس 2021 المقررة في سنغافورة إلى اغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ اجتماعه السنوي الذي سبق أن جرى تأجيله ونقله من سويسرا إلى سنغافورة، سيؤجل مرة أخرى بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وقال المنظمون إنّ هذا التجمع السنوي للنخب السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم الذي يعقد تقليديا في يناير من كل عام في قرية دافوس بجبال الألب، ونُقل إلى سنغافورة لينعقد في مايو، سيعقد في هذه الدولة الآسيوية بين 17 و20 أغسطس. وأضافوا أنّ «تغيير موعد (المنتدى) يعكس التحديات الدولية لاحتواء تفشي الوباء». (أ ف ب)