مدربة تشيلسي تسخر من عرض ويمبلدون

متابعة: ضمياء فالح

سخرت ايما هايز (44 عاماً) مدربة فريق تشيلسي للسيدات من تقارير ربطتها بتدريب فريق ويمبلدون للرجال المنافس بالدرجة الأولى ببريطانيا، وقالت هايز الفائزة بثنائية اللقب والكأس الموسم الماضي: «على عالم الكرة أن يفهم أن لعب النساء لكرة القدم هو نفسه بالنسبة للرجال ومتطلبات التدريب هي نفسها، نمضي الكثير من الوقت في الحديث عن الإثنيات والفارق بين الرجال والنساء بدلاً من التحدث عن مميزات المرشحين».

وبدأت هايز مسيرتها التدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل العمل مساعدة لمدرب أرسنال للسيدات في 2006 ثم لتعود بعد عامين من ذلك للولايات المتحدة لتدريب فريق شيكاجو ريد ستارز، وتولت هايز تدريب فريق تشيلسي للسيدات في 2012 ويتمرن تحت قيادتها أفضل المواهب مثل بيرنيل هاردر المرشحة لجائزة أفضل لاعبة في جوائز فيفا للعام ونجمة منتخب إنجلترا للسيدات فران كيربي.

ويحتل فريق هايز حالياً صدارة دوري السيدات وصعد للدور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يقبع فريق ويمبلدون للرجال في المركز 22 القريب من الهبوط في الدرجة الأولى. وتابعت هايز التي قادت لاعباتها وهي حامل في نهائي كأس إنجلترا أمام أرسنال: «كرة قدم السيدات إنجاز يجب أن يحتفل به وأعتبر الحديث عن فريق السيدات وكأنه أقل قيمة عن فريق الرجال إهانة، هذا ما أزعجني في التقارير وليس ربطي بالمهمة في ويمبلدون، عندما تكون كرة القدم مستعدة لتقبل الاختلاف فيما يخص اللون أو العرق أو الجنس سأشعر بوجود تغيير فعلي، هذا ليس نقاشاً عن هايز وتدريب ويمبلدون بل علينا أن نناقش إيجاد فرص أكبر لحصول السيدات على المزايا الموجودة في فرق الرجال، أنا لا أبحث عن منصب جديد ومحظوظة لتدريبي فريقاً رائعاً سواء من ناحية المهارات أو الشخصيات»، وعما إذا كان ويمبلدون يستطيع تعيينها أجابت هايز: «قطعاً لا».