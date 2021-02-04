شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 4-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 4-2-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلى المصرى انخفاضا بمقدار قرشين ليسجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل اليورو والين اليوم الخميس إذ انحسر التشاؤم بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي قبل نشر بيانات مهمة عن سوق الوظائف.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.76 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.