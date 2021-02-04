شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"معادن": تحديد الوقت المناسب لتوزيع الأرباح متروك لمجلس الإدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)مساعد العوهلي أن الوقت المناسب لتوزيع الأرباح على المساهمين متروك لمجلس الإدارة ويأتي ذلك بعد أن قالت الشركة في بيان لـ"تداول" صدر أمس، إنها لن تقوم بتوزيعات نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

وأشار العوهلي، إلى أن تركيز معادن منصب على تحقيق الطاقة التشغيلية القصوى وخفض التكاليف بدون الإخلال بشروط السلامة والأمن والبيئة والاستفادة من أسعار المنتجات عندما ترتفع، حسبما ورد بموقع قناة العربية.

وبين أن ارتفاع أسعار منتجات الشركة دعم نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 24% في العام الماضي، والألمنيوم 26%. وتوقع أن يستمر تحسن الأسعار والطلب خلال 2021.

وقال إن الشركة لديها مشاريع عملاقة للذهب والفوسفات السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء السهم، مضيفا أن الشركة لديها هامش ربحي وتدفقات نقدية قوي، كما أن الهامش التشغيلي لديها بلغ 30% العام الماضي ما يمكنها بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتوزيعات النقدية.

وأوضح أن الشركة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية لتقليل الدين ودعم النمو.

وأعلنت شركة "معادن"، أمس الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في الخسائر بنسبة 71.7%.

وبلغت خسائر الشركة العام الماضي 208.98 مليون ريال، مقابل 739.46 مليون ريال خسائر خلال عام 2019، وفقا لما ذكرته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".